Самая дорогая монета в мире будет продана на аукционе

Редкий серебряный доллар 1794 года выпуска выставлен на аукцион. Семь лет назад он был продан за 10 миллионов долларов и может обновить мировой рекорд.

Монета украшена профилем женщины-Свободы, стилизованным под греческих богинь, с распущенными вьющимися волосами, пишет CNN. На обратной стороне выгравирован геральдический символ США — белоголовый орлан.

«Эта монета мечты — бесценный артефакт, которым я гордился, и мне очень жаль, что нужно расстаться с ним», — рассказал телеканалу владелец монеты Брюс Морелан.

Эта монета — первый отчеканенный доллар. В общей сложности таких монет было выпущено всего 1758 штук, при этом нынешнего времени дошло лишь порядка 130-140 монет. Они не предназначались для широкой публики, монеты раздавали в качестве сувениров почетным высокопоставленным лицам.

В июле на торгах аукционного дома Sotheby’s продали автопортрет, написанный Рембрандтом Харменсом ван Рейном. Картина досталась новому владельцу за 14,5 миллиона фунтов стерлингов (около 18,7 миллиона долларов). Эту сумму в Sotheby’s назвали рекордной для автопортрета голландского художника.