Самая большая свалка покрышек в мире загорелась в Кувейте

На самой большой на планете свалке покрышек в Кувейте начался пожар. Видеоролики с поднимающимся в небо столбом черного дыма разошлись в Сети.

Как сообщают местные СМИ, если огонь быстро не потушат, то ЧП может привести к серьезному экологическому бедствию.

Пожар начался на свалке, которая называется «Сулабия». Ее видно из космоса. На свалке находится около 52 миллионов старых шин. В большинстве стран мира подобные свалки запрещены — отработанные покрышки измельчают и перерабатывают. При их сжигании выделяется масса вредных веществ, среди которых мышьяк, бензол и диоксины.

Этот пожар на свалке в Кувейте не первый. Шины там загораются время от времени. Крупнейший пожар на «Сулабии» произошел в 2012 году. Тогда с огнем не могли справиться целый месяц.