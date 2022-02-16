29-летняя блогер Наташа Краун задалась целью отрастить самые большие ягодицы в мире. Но делает она это не приседая в спортзале, а наедая жирок на животе и боках, который потом перекачивает в объект собственного вожделения. Она призналась, что ее возбуждают покачивания собственной попы. Ест девушка как можно больше — пасту, пиццу, бургеры и прочую суперкалорийную еду. Операции уже обошлись ей в 150 тысяч долларов — и это еще не конец.