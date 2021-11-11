Сало рекордно подорожало на Украине

Стоимость сала на Украине рекордно выросла в ноябре. Теперь за килограмм этого продукта жителям страны приходится отдавать по 185 гривен (более 500 рублей).

Рост цен на соленое сало зафиксировали на Украине еще в октябре, сообщило издание Страна.ua со ссылкой на данные Минфина. Тогда килограмм сала подорожал на 20 гривен (13%). В ноябре стоимость продолжила повышаться, достигнув рекордной отметки в 185 гривен за килограмм. Рост цен составил еще 11%.

«Стоимость домашнего сала также растет, хоть и не такими стремительными темпами, как соленого. Сейчас цена составляет 134,6 гривен за килограмм», — отметили авторы статьи.

По словам экспертов, в ближайшее время стоимость сала может пойти вниз. Аналитики пояснили, что в середине осени свинина начинает дешеветь. Так было и в прошлые годы.

«К тому же давление импорта на внутренние цены ощутимо, поэтому прогнозируется снижение цен», — заявили специалисты.

Ранее врач-биохимик, нутрициолог Анна Волкова рассказала, что сало является незаменимым продуктом для поддержки иммунитета. Она посоветовала есть сало каждый день.