Сало предложили сделать атрибутом национальной идентичности украинцев

Настоящих украинцев предложили вычислять по тому, насколько они любят сало. Инициатива была выдвинута депутатом Верховной Рады от партии «Слуга народа» Николаем Тищенко, передал Telegram-канал издания «Страна.ua».

О том, что сало должен любить каждый украинец, Тищенко заявил при выходе к прессе. Он считает, что на принадлежность к украинскому народу надо тестировать по этому принципу.

«Я очень люблю сало. Я генетически настроенный украинец. И всех проверяю на это очень важное пищевое лакомство. Если ты сало не ешь — ты не украинец», — подчеркнул Тищенко.

Ранее «Би-би-си» заявило, что борщ — средство военной пропаганды в конфликте между Россией и Украиной. Украинцы считают этот суп частью своей национальной культуры, тогда как в посте на странице Russia в Twitter говорится, что борщ — это символ традиционной русской кухни. Лондонский аналитик по политическим и экономическим рискам Алексей Кокчаров при этом прокомментировал, что данный пост — это очередная попытка Москвы «присвоить чужие культурные ценности».