Сальмонеллезом заразились около 400 человек в США

В США произошла вспышка кишечной инфекции — около 400 человек в более чем 30 разных штатах заразились сальмонеллезом. Возможным источником инфекции мог стать красный лук, который выращивает калифорнийская компания.

Об этом сообщил телеканал CBS. По информации федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), сейчас в Америке выявили 396 случаев заражения сальмонеллезом. Никто из пациентов не умер, однако 60 человек госпитализированы. По информации телеканала, в Канаде также зафиксировали вспышку кишечной инфекции.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что большая часть случаев заболевания сальмонеллезом протекает в легкой форме. Многие пациенты выздоравливают без специального лечения. Однако в отдельных случаях болезнь протекает тяжело из-за обезвоживания, которое вызывает сальмонеллез. Особенно часто это наблюдается у детей и пожилых пациентов. В таких случаях болезнь может представлять угрозу для жизни. При этом степень тяжести напрямую зависит от двух факторов — серотипа сальмонелл и организма самого пациента, в том числе его болезней.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве США сообщило, что возможным источником распространения инфекции может быть красный лук, который выращивает калифорнийская компания Thomson International. Сейчас они отзывают из продажи все сорта своего лука — красный, белый, желтый и сладкий. Такое решение приняли, чтобы избежать перекрестного заражения, ведь овощи могли храниться рядом с потенциально зараженным сальмонеллами красным луком.