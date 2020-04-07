Сальма Хайек рассказала о новом фильме Marvel

«В 53 года я наконец-то могу сняться в таком фильме», — заявила Хайек.

Она рассказала о том, что таких людей со сверхспособностями, как в этом фильме, зрители вряд ли когда-то себе представляли. Спасать Вселенную предстоит тем, кто всегда считал себя неудачниками. Персонаж актрисы — лидер героев-неудачников.

Единственный герой от рождения — персонаж Анджелины Джоли по имени Тена.

Премьеру фильма «Вечные» перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.