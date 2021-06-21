Назван срок возвращения посла США Салливана в Москву

Посол США в Москве Джон Салливан вернется в Россию до конца этой недели. С таким заявлением выступил официальный представитель ведомства Нед Прайс. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление он сделал в ходе телефонного брифинга.

«Он вернется в Москву на этой неделе», — заявил Прайс, отвечая на вопрос о Салливане. При этом он отметил, что Госдеп приветствует возвращение в США российского посла Анатолия Антонова. Дипломат прилетел в американскую столицу в минувшее воскресенье, 20 июня.

Салливан улетел из России в конце апреля. Тогда же официальный Вашингтон ввел новый пакет антироссийских санкций, среди которых была высылка 10 сотрудников посольства России в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам принимать участие в первичном размещении госдолга России.

Ответные меры Москвы были зеркальными. МИД объявил о высылке 10 американских дипломатов. Также американскому посольству запретили брать на работу россиян и граждан третьих стран. Также ведомство сократило до 10 в год количество краткосрочных командировок сотрудников Госдепартамента США в Россию. В год они смогут получить не более 10 виз.

Послу США Джону Салливану отправиться в Вашингтон для получения дальнейших консультаций, как сделал его российский коллега, который в конце марта прилетел в Москву.

О возвращении послов договорились в ходе двусторонней встречи в Женеве президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден.