СМИ: Байден временно оставит Салливана послом в России

По словам собеседников, Байден намерен оставить Салливана до тех пор пока не найдет ему замену, так как должность посла в России очень важна, чтобы оставлять ее вакантной.

Джон Салливан занимает пост посла в Москве чуть более года. Он останется в России до тех пор, пока новая администрация окончательно не сформирует новый кабинет.

Обычно руководители американских дипломатических представительств, которых назначил президент, покидают свои посты после прихода новой администрации. Но в этом случае речь идет только о политических назначенцах. Салливан в эту категорию не входит и останется еще на некоторое время даже при новой администрации.

Источники агентства уточнили, что решение по Салливану принято на фоне роста напряженности в отношении двух стран и разногласиях по ряду вопросов. Речь в том числе идет о договоре СНВ-3.

Салливан занял пост посла США в России 16 января 2020 года. В начале февраля он вручил свои верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Ранее Салливан работал заместителем государственного секретаря США. На посту главы американской дипмиссии в Москве он сменил Джона Хантсмана, который подал в отставку в августе 2019 года,