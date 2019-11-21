Сенате США одобрил Джона Салливана на пост посла в Москве

Глава комитет Сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил, что кандидатура Джима Салливана, предложенная на пост посла в Москве, получила одобрение. Он вступит в должность после голосования Сената в полном составе.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Риша.

Рябков оценил возможное назначение Салливана послом в РФ Подробнее

«Я рад сообщить о единогласной поддержке выдвижения Джона Салливана на пост посла США в России. Я надеюсь, сенат утвердит его в ближайшее время», — цитирует агентство слова главы профильного комитета.

Сейчас Салливан занимает пост первого заместителя госсекретаря.

За назначение Салливана ратовали экс-чиновники администрации президента США Дональда Трампа. В сенатский комитет было направлено письмо за подписью бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли, экс-помощника президента по нацбезопасности Герберта Макмастера, бывшего министра обороны Джеймса Мэттиса и бывшего замгоссекретаря по политическим делам Томаса Шэннона. Они назвали Салливана «нужным человеком в нужном месте».

Джон Салливан известен тем, что призывал Вашингтон решительно ответить на угрозу со стороны России всеми доступными средствами в ответ на вмешательство Москвы в выборы в США.

Летом текущего года он возглавил делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.