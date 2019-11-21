Сенате США одобрил Джона Салливана на пост посла в Москве
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Риша.
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«Я рад сообщить о единогласной поддержке выдвижения Джона Салливана на пост посла США в России. Я надеюсь, сенат утвердит его в ближайшее время», — цитирует агентство слова главы профильного комитета.
Сейчас Салливан занимает пост первого заместителя госсекретаря.
За назначение Салливана ратовали экс-чиновники администрации президента США Дональда Трампа. В сенатский комитет было направлено письмо за подписью бывшего постпреда США в ООН Никки Хейли, экс-помощника президента по нацбезопасности Герберта Макмастера, бывшего министра обороны Джеймса Мэттиса и бывшего замгоссекретаря по политическим делам Томаса Шэннона. Они назвали Салливана «нужным человеком в нужном месте».
Джон Салливан известен тем, что призывал Вашингтон решительно ответить на угрозу со стороны России всеми доступными средствами в ответ на вмешательство Москвы в выборы в США.
Летом текущего года он возглавил делегацию США на переговорах с Россией по стратегической безопасности в Женеве.