Мир 17 января 2024, 07:20 Салливан указал на вступление мира в новую эру международных отношений Советник Байдена Салливан: мир вступил в новую эру международных отношений РИА «Новости»

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Международное сообщество вышло на зарю новой эры, в которой ведущие государства начали соперничать за свое право определять существующий миропорядок. Об этом на брифинге в Давосе заявил представитель Белого дома Джейк Салливан.

По его словам, нынешнюю ситуацию можно сравнить с 30-ми годами прошлого столетия.

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«Но мы не станем уходить в режим самоизоляции и добьемся, чтобы история не повторилась. В настоящее время ведущие державы гораздо более зависят друг от друга, чем на любом отрезке Холодной войны. США тоже конкурируют за тот формат мира, который мы хотим построить», — подчеркнул Салливан.

Чиновник отметил, что мир не обречен повторять прошлое.

«США мобилизуют мир, чтобы дать твердый отпор агрессии, проводят активную и интенсивную дипломатию, инвестируют в источники силы, адаптируют экономическую систему к любым вызовам, как сегодняшнего, так и завтрашнего дня», — добавил представитель Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин включил государство в число стран с мировым авторитетом.