Салливан рассказал о переговоров России и США по восстановлению персонала посолольств

Выдвинутый на пост посла США в Москве Джон Салливан сообщил, что сейчас ведутся переговоры по восстановлению численности персонала посольств двух стран. Россия уже дала согласие на его назначение.

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Как стало известно ТАСС, об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры. Салливану, который пока занимает должность первого заместителя госсекретаря США, был задан вопрос, каким образом он собирается решать вопрос восстановления численности дипломатического персонала, которая в российском консульстве была изрядно сокращена.

«Мы ведем переговоры с российским правительством, российским МИД по этим вопросам», — отметил Салливан.

По его словам, сокращение числа дипломатов было связано с «разногласиями, которые выходят за рамки первоначального выдворения». Речь идет о 60 работниках российской дипмиссии, которые были удалены с территории США в 2018 году.

В ответ Москва, по данным Салливана, отказала в выдаче виз американцам, чтобы «восполнить численность персонала».