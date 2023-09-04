Мир 04 сентября 2023, 10:41 Салливан предупредил республиканцев об опасности объявления импичмента Байдену Салливан: президент США Байден может получить выгоду от своего импичмента Правительство США

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Республиканская партия может столкнуться с серьезными проблемами, если объявит президенту США Джо Байдену импичмент. Об этом заявил стратег партии Терри Салливан, сообщило издание Newsweek.

Он отметил, что выгоду от импичмента всегда получал президент, а не партия-инициатор. По словам Салливана, подобные ситуации уже происходили со времен бывшего главы США Билла Клинтона.

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«Преследование Байдена кажется действительно плохим решением с политической точки зрения», — указал на проблему политик.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила о необходимости объявить импичмент Байдену. На это решение повлияло сообщение экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности Белого дома к коррупции. По мнению Грин, конгресс должен одобрить дело об импичменте уже в сентябре.

Ранее бывший генпрокурор Украины Шокин рассказал, что администрация Байдена проплатила и организовала его отставку. По его словам, президент США отдал миллиард долларов за увольнение чиновника.