Салливан предупредил о возможных проблемах в работе посольства США в Москве

Американское посольство в России столкнется со сложностями в работе, если российская страна продолжит высылать дипломатов из страны. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан.

«Если российские власти продолжат высылки, посольству будет очень сложно продолжать безопасно функционировать», — сказал он в интервью газете Politico.

Салливан сообщил, что в посольстве есть несколько этажей, которые не заняты. По большей части в кабинетах залах тихо. Больше всего дипломат опасается, что ведомству не удастся получить визы для рабочих, которые будут работать с инфраструктурой здания. По его словам, там есть проблемы с генераторами лифтами и водяными насосами.

Салливан является послом США в Москве с февраля 2020 года. Его назначил на этот пост экс-президент Дональд Трамп, но впоследствии действующий глава Белого дома Джо Байден попросил его продолжить службу.

«У меня не было отговорки (чтобы отказаться. — прим. ред.), потому что я люблю свою работу, и люблю работать с моими коллегами в посольстве в Москве», — сказал Салливан.

Ранее стало известно, что заместителя посла США в Москве Барта Гормана выслали из России.