Салли Руни не будет переводить свой новый роман на иврит

Писательница Салли Руни отказалась от перевода нового романа «Прекрасный мир, где ты?» на иврит. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.

Он объяснила это своими взглядами на конфликт между Израилем и Палестиной.

«Ранее в этом году международная группа „Human Rights Watch“ опубликовала отчет „Преодоленный порог: израильские власти и преступления апартеида“. Этот доклад подтвердил то, что уже давно говорили палестинские правозащитные группы: израильская система расового доминирования и сегрегации в отношении палестинцев соответствует определению апартеида в соответствии с международным законодательством», — заявила она.

Руни призналась, что очень гордится переводом своих предыдущих произведений на иврит, но сейчас она «предпочла не продавать эти права на перевод израильскому издательству».