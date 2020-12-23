Салют запустили рядом с кладбищем во время похорон мэра Харькова Кернеса. Видео

Неизвестные запустили рядом с кладбищем салют во время похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса. Градоначальник умер от последствий COVID-19. Видео с фейерверком в траурный момент разошлось в Сети.

Пользователи предположили, что это произошло не случайно. По их словам, недоброжелатели решили поглумиться во время прощания с умершим. Салют начался, когда священник читал заупокойную молитву.

Украинские власти проигнорировали похороны Кернеса. Не было на траурной церемонии и военных, которые накануне погребения провели репетицию. Проводить мэра в последний путь пришли тысячи человек. В Харькове объявили трехдневный траур.

Геннадий Кернес умер 17 декабря. У главы Харькова начались осложнения после COVID-19. Пострадали жизненно важные органы. Болезнь у него выявили еще в сентябре. Кернеса на самолете отвезли в берлинскую клинику «Шарите», после чего он ни разу не появлялся на публике. В октябре медики сообщили об улучшении его состояния, а в декабре у мэра украинского города отказали почки.