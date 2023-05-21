Мир 21 мая 2023, 19:49 Салют попал в толпу во время фестиваля фейерверков в Италии Салют попал в участников фестиваля фейерверков в Сан-Северо в Италии

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В городе Сан-Северо (Италия) из-под контроля вышло проведение фестиваля пиротехники. Фейерверки начали лететь в участников мероприятия, сообщил телеканал РЕН ТВ. Кадры с места происшествия оказались в Сети.

Красочное шоу состоялось 20 мая. В какой-то момент ракеты полетели не вверх, а прямо в толпу собравшихся участников фестиваля. Пиротехника начала взрываться в опасной близости от людей, черный едкий дым накрыл городские улицы.

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Среди людей началась паника, они попытались укрыться в ближайших зданиях. Что стало причиной ЧП — пока неизвестно, местные правоохранители организовали проверку.

В новогоднюю ночь из-за пиротехники чуть не загорелся многоквартирный дом в Новосибирске. Местный житель решил отметить 2023-й ярко и красочно, запустив в небо фейерверки. Молодой человек неправильно установил пиротехнику, и она попала в балконы жителей шестого и 10-го этажей.

Ранее за салютом наблюдали жители Ростова-на-Дону. Выяснилось, что в городе загорелся рынок с пиротехникой. По предварительным данным, никто не пострадал.