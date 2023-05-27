Мир 27 мая 2023, 23:25 Сальдо заявил о преодолении ВСУ пика своих военных возможностей Врио херсонского губернатора Сальдо: пик военных возможностей Украины прошел Pxhere

Читать 360tv в

Пик военных возможностей ВСУ пройден. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире Первого канала.

«Уже пик военных возможностей противника преодолен. Я знаю об этом, я уверен в этом, я вижу это», — сказал врио губернатора Херсонской области.

Реклама

Российские военные, как заметил Сальдо, готовы к любому контрнаступлению.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил о том, что солдаты ВСУ приступили к первым операциям для подготовки масштабного контрнаступления.

Этот процесс, по его словам, займет не один день и назвать точные день и час, когда украинские военные перейдут в наступление пока невозможно. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что бойцы ВСУ в случае необходимости готовы начать контрнаступление «хоть завтра».

Но озвучивать точную дату контрнаступления Данилов не стал, сославшись на слишком высокую ответственность.

Украинские военные в случае контрнаступления столкнутся с интенсивным артиллерийским обстрелом ВС России. Российские бойцы тщательно укрепили линию фронта: они обустроили несколько линий обороны и надежных укреплений.