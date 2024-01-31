Мир 31 января 2024, 07:29 Сальдо указал на просчет Украины с атакой на Ил-76 Сальдо: киевский режим просчитался, приказав сбить российский Ил-76 Пресс-служба Следственного комитета

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Власти Украины просчитались, когда приказали сбить российский Ил-76 под Белгородом. В их планы входило обвинить Россию и запугать своих же жителей. Такое мнение в интервью РИА «Новости» выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолет», — сказал он.

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Так же происходит и с атакой по своим населенным пунктам. Украина бьет и говорит, что виновата Россия, подчеркнул Сальдо. По его словам, верхушка власти республики завралась настолько, что не знает, как выпутываться.

Сейчас мужская часть населения страны идти на фронт не хочет. Поэтому власти Украины решили запугать их атакой на Ил-76.

«Конечно, они просчитались», — констатировал губернатор.

Он добавил, что украинское руководство скрыло почти всю информацию о крушении самолета российского Ил-76 от своего населения.

Российский самолет потерпел крушение 24 января. Ил-76 должен был доставить украинских военнопленных на обмен, однако рухнул в Белгородской области. Никто их находившихся на борту не выжил.

Специалисты начали расшифровку бортовых самописцев Ил-76. Известно, что разбившийся самолет подвергся внешнему воздействию. Предварительно, пилоты потеряли управление после попадания поражающих элементов ракеты ВСУ.