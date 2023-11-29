29 ноября 2023, 08:33
Сальдо рассказал о разработанном НАТО плане по контрнаступлению для ВСУ
Губернатор Сальдо назвал примитивным план НАТО по контрнаступлению для ВСУ
Блок НАТО составил для украинской армии примитивный план контрнаступления. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Даже у нас многие сначала считали, что НАТО разработал для Киева какой-то хитрый план так называемого „контрнаступления“. Однако в действительности все проще — никакого особого плана не было», — отметил он.
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По словам Сальдо, альянс решил использовать самую простую тактику — попытаться напрямую продавить российскую оборону. Он подчеркнул, что план НАТО провалился, и ВСУ в качестве последнего шанса сделали попытку атаковать левобережье Днепра в Херсонской области.
«Если им хочется впустую сжигать войска на двухкилометровом участке болота — наших военных это вполне устраивает», — заключил губернатор.
Ранее украинские войска высадились на левом берегу Днепра около Крынок. ВС России атаковали ВСУ, устроив противнику «огненный ад». Украинские военные планировали захватить Алешки и Новую Каховку, но их планы полностью провалились.
ВСУ
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