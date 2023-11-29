Мир 29 ноября 2023, 08:33 Сальдо рассказал о разработанном НАТО плане по контрнаступлению для ВСУ Губернатор Сальдо назвал примитивным план НАТО по контрнаступлению для ВСУ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/globallookpress

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Блок НАТО составил для украинской армии примитивный план контрнаступления. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Даже у нас многие сначала считали, что НАТО разработал для Киева какой-то хитрый план так называемого „контрнаступления“. Однако в действительности все проще — никакого особого плана не было», — отметил он.

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По словам Сальдо, альянс решил использовать самую простую тактику — попытаться напрямую продавить российскую оборону. Он подчеркнул, что план НАТО провалился, и ВСУ в качестве последнего шанса сделали попытку атаковать левобережье Днепра в Херсонской области.

«Если им хочется впустую сжигать войска на двухкилометровом участке болота — наших военных это вполне устраивает», — заключил губернатор.

Ранее украинские войска высадились на левом берегу Днепра около Крынок. ВС России атаковали ВСУ, устроив противнику «огненный ад». Украинские военные планировали захватить Алешки и Новую Каховку, но их планы полностью провалились.