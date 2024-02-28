Мир 28 февраля 2024, 07:19 Сальдо предложил инициировать открытый суд над Зеленским Сальдо: Зеленский должен ответить на судебном процессе за убийства херсонцев РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский должен на публичном судебном процессе ответить за разрушение Херсонской области и убийства местных жителей. Об этом РИА «Новости» сказал глава региона Владимир Сальдо.

«За разрушение материального достояния области и убийства херсонцев с Зеленским должны разговаривать судьи, прокуроры и следователи. На публичном процессе я готов выступить свидетелем обвинения. Несколько вопросов ему я бы задал», — отметил он.

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Херсонская область является регионом России на левом берегу Днепра, он омывается Черным и Азовским морями. Область стала полноценным субъектом страны после всенародного референдума в 2022 года, однако Украина ее легитимность не признала и продолжает наносить удары по мирным населенным пунктам.

Днем ранее, 27 февраля, ВСУ нанесли удар по деревне Железный Порт в Херсонской области. Снаряд попал в частный жилой дом и полностью его разрушил, никто из местных жителей не пострадал.