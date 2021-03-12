Сакура зацвела в Хиросиме раньше обычного

В Японии в городе Хиросима в четверг зацвела первая сакура, что стало самым ранним цветением в этом регионе за всю историю наблюдений с 1953 года. Об этом со ссылкой на Японское метеорологическое агентство сообщило Kyodo.

Сакура зацвела в саду Шуккэйэн. Распустилось не меньше пяти цветов. В Хиросиме это впервые произошло так рано. Прежде только один раз в Японии сакура начинала цвести раньше — 10 марта 2010 года, что зафиксировали в префектуре Коти.

В Хиросиме сакура зацвела на 16 дней раньше, чем в среднем за годы наблюдений. Кроме того, в этот раз первые цветы распустились на 11 дней раньше, чем в прошлом году.

В пятницу сакура расцвела и в префектуре Фукуока.

Пик цветения японской вишни обычно приходится на начало апреля, когда все парки страны наполняются розовыми цветами. Но из-за действия ограничительных мер ввиду рисков пандемии жителям и туристам в этом году вряд ли удастся насладиться этим зрелищем.

Власти Японии сейчас готовятся к проведению летней Олимпиады, которая состоится в Токио. Ранее стало известно, что на Игры могут не пустить иностранных болельщиков.