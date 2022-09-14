Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке | 360°

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Сайт ОДКБ подвергся DDoS-атаке

ОДКБ сообщила о DDoS-атаке на свой сайт

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Официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности взломали неизвестные хакеры. На ресурс произвели DDoS-атаку. Информация об этом появилась в Telegram-канале ОДКБ.

«Была нарушена работоспособность ресурса, зафиксированы несанкционированные попытки внесения изменений в некоторые информационные сообщения», — подчеркнули в ОДКБ.

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В организации уточнили, что зайти на сайт было невозможно до 07:00 14 сентября.

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В ОДКБ отметили, что сейчас работу сайта частично восстановили. Специалисты продолжают прикладывать усилия, чтобы локализовать несанкционированное вмешательство и восстановить поврежденные или утраченные данные.

Участниками ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Накануне организация провела внеочередное заседание из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана. По его итогам решили отправить на место миссию во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем.

Омбудсмен Армении сегодня заявил об эвакуации почти трех тысяч жителей приграничных сел из-за обстрелов со стороны ВС Азербайджана.

ОДКБ

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