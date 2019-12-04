Сайт выдуманных новостей посмеялся над декором Малании Трамп

Накануне первая леди США продемонстрировала новогоднее убранство резиденции главы государства. По сравнению с прошлым годом, когда Мелания выбрала для декора ярко-красные ели, в этом году деревья были обычного зеленого цвета. Игрушки и другие атрибуты также были выдержаны в спокойных — белых и золотых тонах.

The Onion сделал коллаж, на котором Мелания Трамп стоит около камина. На каминной полке лежат каменные блоки, а к стене прикреплена тушка барсука с венком из колючей проволоки.

Мелания Трамп показала новогоднее убранство Белого дома Подробнее

«Ах, это, наконец, похоже на каникулы», — сказала первая леди по версии сатирического ресурса.

«Запах гниющих внутренностей и пепла [от сгоревшей елки] всегда пробуждает во мне праздничный дух. Так же, как это было в Словении. Осталось только оставить миску с замороженным спиртным для Санта-Клауса и надеяться, что он не задушит нас во сне!» — фантазирует издание от имени Мелании.

Мелания Трамп — фотомодель и дизайнер родом из Словении. Она вышла замуж за американского миллиардера Дональда Трампа в 2004 году. В 2006-м у пары родился сын Бэррон. Мелания на 24 года моложе Дональда Трампа, сейчас ей 49 лет.