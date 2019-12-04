  • Сайт выдуманных новостей посмеялся над декором Малании Трамп

    04 декабря 2019, 03:11

    Кирилл Фролов

    Американский сатирический сайт The Onion обыграл тему украшения Белого дома к Рождеству и Новому году. Издание опубликовало заметку под названием: «Мелания Трамп повесила гниющую тушку барсука над камином Белого дома, чтобы завершить традиционный словенский рождественский декор».
    Сайт выдуманных новостей посмеялся над декором Малании Трамп

    Накануне первая леди США продемонстрировала новогоднее убранство резиденции главы государства. По сравнению с прошлым годом, когда Мелания выбрала для декора ярко-красные ели, в этом году деревья были обычного зеленого цвета. Игрушки и другие атрибуты также были выдержаны в спокойных — белых и золотых тонах.

    The Onion сделал коллаж, на котором Мелания Трамп стоит около камина. На каминной полке лежат каменные блоки, а к стене прикреплена тушка барсука с венком из колючей проволоки.

    Мелания Трамп показала новогоднее убранство Белого дома

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    «Ах, это, наконец, похоже на каникулы», — сказала первая леди по версии сатирического ресурса.

    «Запах гниющих внутренностей и пепла [от сгоревшей елки] всегда пробуждает во мне праздничный дух. Так же, как это было в Словении. Осталось только оставить миску с замороженным спиртным для Санта-Клауса и надеяться, что он не задушит нас во сне!» — фантазирует издание от имени Мелании.

    Мелания Трамп — фотомодель и дизайнер родом из Словении. Она вышла замуж за американского миллиардера Дональда Трампа в 2004 году. В 2006-м у пары родился сын Бэррон. Мелания на 24 года моложе Дональда Трампа, сейчас ей 49 лет.