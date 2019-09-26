Сайт с пророчествами предсказывал Жаку Шираку смерть

Согласно правилам сайта, в начале каждого года ресурс вывешивает список из 50 знаменитостей — это политики, артисты, общественные деятели — которые в течение текущего года могут умереть. Главным критерием отбора служит, конечно, возраст.

Умер Жак Ширак Подробнее

Так, например, в 2018 году сбылись пророчества относительно евангелиста Билли Грэма, политика Джона Маккейна, создателя комиксов Стэна Ли, бывшего президента США Джорджа Буша старшего, французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура, физика Стивена Хокинга.

Наиболее результативным по попаданиям пока остается 2017 год. Тогда сбылись 17 прогнозов из 50, и это пока рекорд оракула.

В 2019 году сайт предсказал, что из жизни уйдут несколько президентов и даже один император. В частности, в течение года могут умереть 95-летний бывший президент США Джимми Картер, модельер Пьер Карден, дипломат Генри Киссинджер, 99-летний Перес де Куэльяр, певица Тина Тернер, японский император Акихито и президент СССР Михаил Горбачев. Пророчество в отношении Жака Ширака, увы, тоже сбылось.

Бывший президент Франции Жак Ширак умер утром 26 сентября в окружении своей семьи. Те, кто знал политика лично, отмечали, что он был большим другом России и всегда тепло относился к нашей стране.

Причина смерти Ширака пока не названа. Также семья пока не объявила дату прощания с политиком.