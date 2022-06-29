Сайт Роскосмоса попытались обрушить после публикации снимков, связанных с НАТО

Хакеры из Екатеринбурга устроили DDoS-атаку на сайт Роскосмоса. Это произошло сразу после публикации снимков и координат мест расположения центров принятия решений НАТО, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы госкорпорации Дмитрия Струговца.

«После публикации Роскосмосом космических снимков центров принятия решений, сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке», — заявил представитель госкорпорации.

Специалисты выяснили, что это сделали хакеры из Екатеринбурга. В марте–апреле атаки на сайт устраивали из зарубежных стран.

Во вторник Роскосмос опубликовал в Теlеgrаm-канале спутниковые снимки мест проведения саммита и центров принятия решений, поддерживающих украинских националистов, а также их точные координаты.