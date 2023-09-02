Мир 02 сентября 2023, 15:13 Сайт по работе с НЛО запустили в США Власти США запустили сайт управления по изучению аномальных летающих явлений Википедия

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В США заработал сайт Управления по работе с неопознанными летающими явлениями. Он призван информировать население о последних достижениях ученых в этой сфере.

Управление по работе с НЛО создали в США в 2022 году, его возглавил Шон Киркпатрик.

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«Со дня основания ведомство предприняло серьезные усилия в стандартизации требований при сборе информации и совершенствовании технологии сбора данных о неопознанных летающих объектах», — отметил он.

В описании сайта указали, что американские военные летчики периодически сталкиваются с некими явлениями, которые невозможно объяснить.

По планам управления, теперь они начнут докладывать о встрече с такими объектами своему непосредственному командованию, а пилоты гражданской авиации — диспетчерской службе, после чего вся информацию обработает созданное ведомство.

Ранее бывший агент ЦРУ Дэвид Груш заявил, что сотрудники Пентагона обнаружили внеземной космический корабль с биологическим материалом, но скрывают это от мира.