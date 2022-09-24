Арест Си Цзиньпина в Китае опровергли СМИ | 360°

Мир 24 сентября 2022, 13:11 Поделиться Telegram

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Viber Арест Си Цзиньпина в Китае опровергли СМИ OneIndia: нет никаких доказательств, что Си Цзиньпин под арестом пресс-служба Кремля

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Некоторые СМИ написали, что в Китае произошел переворот и председатель страны Си Цзиньпин находится под домашним арестом. Но никаких доказательств этого нет, сообщило издание OneIndia.

Появилась информация о том, что ветераны Коммунистической партии Китая якобы сняли Цзиньпина с поста главы Народно-освободительной армии. Также ходят слухи, что Пекин под военным контролем. Издание сообщило, что нет никаких подтверждений этих данных.

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«На самом деле последние новости из Китая в том, что бывший заместитель министра общественной безопасности Сунь Лицзюнь был приговорен к условно-досрочному освобождению судом в городе Чанчунь», — сказано в сообщении OneIndia.

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Уточняется, что никаких новостей, связанных с председателем, нет даже на крупных сайтах, наподобие Global Times. Поэтому слухи о домашнем аресте Цзиньпина и перевороте в Китае как минимум преувеличение.

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