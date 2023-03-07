Мир 07 марта 2023, 21:53 Сайт немецкого оборонного концерна Rheinmetall подвергся кибератаке — СМИ DPA: хакеры предприняли DDos-атаку на сайт оборонного концерна ФРГ Rheinmetall Unsplash

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На крупнейший в Германии оборонный концерн Rheinmetall совершена DDos-атака, хакеры пытались получить доступ к IT-системам компании. Об этом сообщило агентство немецкой прессы DPA.

По его информации, сайт концерна некоторое время был недоступен. Известно, что хакерам не удалось вывести из строя IT-системы компании, сайт Rheinmetall управляется сторонним провайдером.

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Представитель концерна утверждает, что нет признаков того, что внутренняя IT-система была повреждена. Также не подтверждено нанесение компании финансового ущерба.

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Ранее глава оборонного концерна Армин Паппергер провел переговоры с украинским руководством по поводу строительства на территории Украины завода по производству танков Panther. Стоимость проекта составит около 200 миллионов евро, планируется выпускать до 400 танков в год.

Военный журналист Алексей Борзенко рассказал, почему эта идея вряд ли будет воплощена в реальность. Этот завод с самого начала строительства станет целью номер один для российских ВС, отметил Борзенко.