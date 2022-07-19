Сайт «Миротворец» разместил данные более 300 несовершеннолетних

В базу «Миротворца» внесли данные 327 несовершеннолетних. Россия передаст информацию с украинского сайта генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский уточнил на заседании СБ ООН, что опубликованные личные данные детей обнаружили на «Миротворце» российские НПО. Его слова привело РИА «Новости».

«На сайте „Миротворец“ опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе», — подчеркнул Полянский.

Сведения до генсека ООН российская сторона донесет уже 19 июля.

Портал «Миротворец» постоянно обновляют, внося в него данные о людях, которых не хотят видеть на Украине за их позицию.