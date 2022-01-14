Сайт Минобрнауки Украины взломали хакеры. На нем появилась угрожающая информация
Хакеры взломали сайт Минобрнауки Украины, разместив на нем пугающую информацию
Сайт Минобрануки Украины, предположительно, взломали. На его главной странице появился текст с угрозами местным жителям.
Послание к пользователям сайта было оставлено на трех разных языках в столбик: украинском, русском и польском. В нем говорится, что все личные данные украинцев загрузили в некую «общую сеть», а вся информация с компьютеров уничтожается без возможности восстановления. Также в тексте содержится и описание «причины», по которой пользователей ожидает такая участь.
«Украинец! Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — написано на заглавной странице сайта.
*ОУН УПА — организация, признанная экстремистской и запрещенная в России