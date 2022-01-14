Сайт Минобрнауки Украины взломали хакеры. На нем появилась угрожающая информация

Сайт Минобрануки Украины, предположительно, взломали. На его главной странице появился текст с угрозами местным жителям.

Послание к пользователям сайта было оставлено на трех разных языках в столбик: украинском, русском и польском. В нем говорится, что все личные данные украинцев загрузили в некую «общую сеть», а вся информация с компьютеров уничтожается без возможности восстановления. Также в тексте содержится и описание «причины», по которой пользователей ожидает такая участь.

«Украинец! Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — написано на заглавной странице сайта.

Источник фото: скриншот с сайта Минобрнауки Украины

*ОУН УПА — организация, признанная экстремистской и запрещенная в России