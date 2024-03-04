Мир 04 марта 2024, 19:09 Сайт kp.ru: нейросеть CosmoAgent предостерегла человечество от контактов с инопланетянами

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Ученые из Китая, США и ЮАР попросили искусственный интеллект CosmoAgent смоделировать ситуации, при которых человечество находит внеземную цивилизацию. При этом нейросеть предостерегла людей от контактов с инопланетянами, сообщил сайт kp.ru.

Отмечается, что основная рекомендация сводится к следующему: «Сидите тихо и не чирикайте!». Искусственный интеллект также считает, что инопланетяне — более развитая цивилизация, особенно в военной области.

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CosmoAgent порекомендовал человечеству сократить попытки наладить общение с внеземными цивилизациями, сообщил «Ридус».