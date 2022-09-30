Сайт британской службы контрразведки МИ-5 подвергся кибератаке | 360°

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Сайт британской службы контрразведки МИ-5 подвергся кибератаке

Би-би-си: сайт британской спецслужбы МИ-5 подвергся кибератаке

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Сайт британской спецслужбы МИ-5 подвергся кибератаке. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, ​​​​​​ответственность за инцидент взяла на себя хакерская группировка Russian Anonymous.

Вещательная корпорация уточнила, что сайт был недоступен короткий промежуток времени. По предварительной информации, утечки данных в результате кибератаки не произошло.

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Об этом во время выступления в Большом Кремлевском дворце заявил президент России Владимир Путин. Он сказал что важное значение имеет надежная защита информационного пространства СНГ. Число попыток осуществить кибератаки на инфраструктуру стран бывших союзных республик растет.

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RuTube привлек несколько команд специалистов для борьбы с последствиями кибератаки. Произошедшая 9 мая атака хакеров стала самой мощной за всю историю RuTube. При этом злоумышленники не смогли получить доступ к видеоархиву.

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