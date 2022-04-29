Сахалинские сыровары запустили массовое производство

Сыр «Голландский» сахалинского производства появится в торговых сетях после майских праздников. Местные предприниматели впервые начали выпускать сыр в промышленных масштабах, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Молокозавод компании «Грин Агро-Сахалин» является резидентом территории опережающего развития «Южная». Он был создан при поддержке правительства региона и «Корпорации развития Сахалинской области». Производство расположено в селе Троицком, скот завозили из Приморья и Дании. Сейчас молокозавод может похвастать стадом в 1700 голов и производством пятой части молока в регионе — до 40 тонн в сутки. Полутвердые сыры в промышленных масштабах на Сахалине еще не выпускали.

«Наш регион будет меньше зависеть от поставок еще одной категории продуктов питания из-за рубежа или из других субъектов федерации», — предупредил председатель правительства Алексей Белик.

Первым в местные торговые сети поступит сыр «Голландский», следом за ним — «Российский», «Сметанковый» и «Гауда». Сахалинское предприятие также будет выпускать свой «Тильзитер», «Витязь», «Маасдам» и «Пармезан».

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