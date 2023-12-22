Мир 22 декабря 2023, 16:53 Саакашвили заявил подготовке НАТО к отправке военных на Украину Саакашвили: НАТО готовится отправить войска на Украину РИА «Новости»

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Страны военно-политического блока НАТО могут отправить войска на Украину, заявил находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Его слова привело РИА «Новости».

«США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в конфликт на территории Украины», — пояснил политик.

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По его словам, речь идет не только о проведении воздушных, но и наземных операций. В случае вмешательства альянса в конфликт, он закончится в кратчайшие сроки, подытожил Саакашвили.

На Западе боятся победы России на Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался отвечать на вопрос журналиста о последствиях победы России. Он призвал сделать все, чтобы этого не допустить.

Кремль неоднократно предупреждал Запад, что не стоит вмешиваться в украинский конфликт. По мнению президента Владимира Путина, именно западные страны не хотят проведения мирных переговоров по Украине.