Саакашвили заявил об угрозе раскола Украины из-за бандитов у власти
По его словам, из-за того, что местные выборы не были проведены вместе с парламентскими, оппоненты действующей власти «перегруппировались», дождавшись падения рейтингов партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.
«Готовится большой реванш тех сил, которые „Слуга народа“ подвинула из центральной власти Украины в прошлом году», — заявил политик в эфире канала «Украина 24».
Глава Национального совета реформ добавил, что в регионах создаются «частные армии», которые финансируются из госбюджета.
«Ситуация какая — отдали местным феодалам весь бюджет, они там с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают какие-то частные армии», — считает политик.
Саакашвили заявил, что муниципальная охрана в Одессе состоит из «обычных головорезов», «которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета».
Часть региональных элит «готовится к отколу от Украины», а другая хочет «одержать реванш в Киеве», уверен он.