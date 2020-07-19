Саакашвили заявил об угрозе раскола Украины из-за бандитов у власти

Одесса и «целый ряд других» городов Украины оккупированы бандитами. В регионах создают частные армии, готовясь отсоединиться от страны, заявил глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

По его словам, из-за того, что местные выборы не были проведены вместе с парламентскими, оппоненты действующей власти «перегруппировались», дождавшись падения рейтингов партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.

«Готовится большой реванш тех сил, которые „Слуга народа“ подвинула из центральной власти Украины в прошлом году», — заявил политик в эфире канала «Украина 24».

Глава Национального совета реформ добавил, что в регионах создаются «частные армии», которые финансируются из госбюджета.

«Ситуация какая — отдали местным феодалам весь бюджет, они там с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают какие-то частные армии», — считает политик.

Саакашвили заявил, что муниципальная охрана в Одессе состоит из «обычных головорезов», «которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета».

Часть региональных элит «готовится к отколу от Украины», а другая хочет «одержать реванш в Киеве», уверен он.