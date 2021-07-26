После запуска трубопровода «Северный поток — 2» Украина должна начать разрабатывать собственные ресурсы, в частности, «зеленый» водород. Такое мнение высказал глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его мнению, верить гарантиям, что транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2» сохранится, нельзя.

«То, что геополитическое значение Украины после начала работы „Северного потока — 2“ будет уменьшаться — это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе „зеленый“ водород», — заявил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

В своей речи он также обвинил Росиию в том, что она якобы хочет «перекрыть для Украины» Черное море, потом что на юге страны сосредоточены основные залежи «зеленого» водорода.

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон ранее сообщил, что транзит российского газа гарантирует Украине военную безопасность, так как связывает руки руководству России.