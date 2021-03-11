Саакашвили заявил, что у Украины репутация «кидалова» среди зарубежных инвесторов

Иностранные инвесторы, как правило, считают Украину «государством-кидаловом». Такое заявление сделал бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

«На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее 2%, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2%», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что это не что-то абстрактное, а живые деньги, «которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места». Однако их нет. Потому что никто не любит «кидалово».

«У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», — высказал свое мнение политик.

Бывший президент Грузии назвал основную проблему, с которой инвесторы сталкиваются на Украине. Там их «обирают до нитки». Он считает большой удачей, если инвестор смог вернуть то, что вложил.

Саакашвили весной 2015 года стал губернатором Одесской области. Однако экс-президент Украины Петр Порошенко в ноябре 2016 года его уволил, а спустя год бывшего грузинского лидера лишили украинского гражданства. В феврале 2018 года его выслали в Польшу.

Президент Владимир Зеленский в 2019 году вернул Саакашвили гражданство, а через год сделал грузинского политика главой исполнительного комитета Национального совета реформ. В марте 2021 года стало известно, что Саакашвили вывели из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.