Саакашвили забыл имена друзей на 35-й день голодовки в тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал испытывать проблемы с памятью на фоне голодовки. Об этом адвокат опального политика Ника Гварамия сообщил телеканалу «Мтавари Архи».

Когнитивные нарушения начали заметнее проявляться у Саакашвили за решеткой. Арестованный политик на 35-й день голодовки начал испытывать проблемы с памятью. Адвокат сообщил, что экс-президент все еще помнит его, но некоторых своих друзей уже не может назвать по именам.

«Саакашвили заметно болен. Это физически заметно. У него проблемы с общением и провалы в памяти», — сказал Гварамия.

Адвокаты Саакашвили требуют, чтобы его госпитализировали в обычную гражданскую клинику, а не в тюремную больницу, на чем настаивает Минюст Грузии.

Личный врач Саакашвили накануне сообщил, что политик сильно ослаб.

Политика задержали 1 октября, вскоре после того, как Саакашвили сам выдал свое местоположение, сообщив в соцсети, что впервые за восемь лет вернулся на родину. В отношении Саакашвили в Грузии уже завели пять уголовных дел, последнее было возбуждено 20 октября по факту незаконного пересечения границы.