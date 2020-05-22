Саакашвили указал на ключевую проблему Украины
Глава исполнительного комитета реформ Незалежной Михаил Саакашвили обозначил ключевую проблему украинского государства. Политика процитировал ТАСС.
«Проблема Украины не во внешнем управлении или присутствии внешнего управления, проблема Украины в отсутствии всякого управления», — выразил уверенность Саакашвили.
«Политика сегодня» заметила, что комментарий экс-президента Грузии связан с обнародованием разговора Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Уточняется, что в беседе речь шла об увольнении генпрокурора Украины в обмен на миллиард долларов.