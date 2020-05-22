Саакашвили указал на ключевую проблему Украины

«Проблема Украины не во внешнем управлении или присутствии внешнего управления, проблема Украины в отсутствии всякого управления», — выразил уверенность Саакашвили.

«Политика сегодня» заметила, что комментарий экс-президента Грузии связан с обнародованием разговора Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Уточняется, что в беседе речь шла об увольнении генпрокурора Украины в обмен на миллиард долларов.