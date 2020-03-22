Саакашвили сравнил готовность России и Украины к экономическому кризису

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сравнил подготовку России и Украины к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса в мире.

Об этом Саакашвили рассказал в эфире одесского «7 канала». Запись интервью опубликована в YouTube.

Приближается «очень сильный» экономический кризис, к которому Украина, в отличие от России, не готова, считает политик. «Это просто цунами надвигается», — заявил Саакашвили.

Он пояснил, что у России есть «финансовая подушка». Именно благодаря ей страна сможет пережить низкие цены на нефть. Украина при этом, как считает Саакашвили, попадет в «зону полной турбулентности». «Не то что у государства нет ресурсов, на Украине нет государства. На Украине нет государственных институтов», — отметил политик. При этом он отметил, что Москва спокойно может пережить два года низких цен на черное золото и имеет много вариантов для маневров.

Накануне глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу 2020 года. Он подчеркнул, что нефтяной рынок сейчас переживает кризис из-за распространения коронавируса, а также политических и санкционных факторов.