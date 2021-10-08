Саакашвили сильно похудел после объявленной им голодовки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили похудел на 12 килограммов после того, как объявил голодовку. Сейчас он находится в тюрьме в Рустави.

О состоянии Саакашвили рассказал его адвокат Бека Басилая в беседе с РИА «Новости».

«Его моральное состояние хорошее, но его физическое состояние, естественно, начинает ухудшаться», — сказал он.

Также выяснилось, что его подзащитный уже получил обещанный телевизор. По предварительным данным, в начале следующей недели Саакашвили встретится с мамой и детьми.

Грузинского политика задержали в начале октября, после того как он вернулся в республику. Там он был объявлен в розыск и проходил по уголовным делам. Из Грузии Саакашвили уехал в 2013 году, но решил вернуться к выборам в органы местного самоуправления. Его сразу предупредили, что задержат, как только он пересечет границу.

Михаила Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на днях написал письмо, в котором заявил, что у Саакашвили есть наркозависимость. После этого политик согласился пройти тест на наркотики в присутствии журналистов.