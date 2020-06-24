Саакашвили рассказал об экономической угрозе на Украине

По данным ИА Nation News, Саакашвили заявил, что страна находится «перед масштабной экономической катастрофой, которая только может быть».

«Не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает. А некоторому количеству украинских семей угрожает просто голод», — считает он.

Также Саакашвили рассказал о своем конфликте с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Политик считает, что экс-лидер «обманул» его, пообещав перспективы во власти, а потом выгнал из страны и лишил гражданства.

Ранее Саакашвили заявил, что выступает за примирение России и Украины. Он подчеркнул, что никто не против мира, но для его достижения есть разные условия. Он подчеркнул, что поддерживает позицию действующего президента Украины Владимира Зеленского — не только в вопросах взаимоотношений с РФ, но и в целом в отношении внешней политики страны.