Саакашвили рассказал о своей новой жене

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в Тбилиси сообщил, что у него теперь новая жена. Избранницей политика стала депутат Украины Елизавета Ясько.

«Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», — привело РИА «Новости» слова Саакашвили, сказанные им в видеообращении в Facebook. Ролик был размещен уже после задержания политика в Грузии.

На странице Елизаветы Ясько в Facebook указано, что она является народным депутатом Украины.

До этого было известно, что Саакашвили женат на гражданке Голландии Сандре Рулофс. Женщина является бывшей сотрудницей Красного Креста. У них двое сыновей — Эдуард 1995 года рождения и Николоз, появившийся на свет в 2005 году.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Политику грозит до семи лет тюремного заключения. Он является фигурантом ряда уголовных дел. В СИЗО Саакашвили доставили в наручниках, из машины правоохранителей он вышел с улыбкой. Кадры задержания политика были размещены в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечая на вопрос, удивлены ли в Кремле тем, как развиваются события в Грузии с задержанием Саакашвили, сказал, что судьба политика «нам неинтересна».