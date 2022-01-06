Саакашвили рассказал о собрании казахстанских оппозиционеров у него дома в Киеве

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что в прошлом году у него дома Киеве состоялось собрание казахстанских оппозиционеров. Тогда, по его словам, он убедился, что республика готова к переменам.

Сейчас Саакашвили находится в одиночной камере тюрьмы в Рустави. Пост, в котором он выразил поддержку протестующим в Казахстане, был опубликован на странице политика в Facebook.

По его словам, жители Казахстана проявили героизм, который показал, что люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью и коррупцией. Он добавил, что в прошлом году у него дома в Киеве прошло собрание казахстанских оппозиционеров.

«Я убедился, что казахское общество готово для больших перемен, свидетелями которых мы сейчас являемся», — подчеркнул Саакашвили.

Тут же он отметил, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал для Казахстана намного больше, чем Бидзина Иванишвили сделал для Грузии, но «это не дает ему права считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши». Иванишвили возглавлял грузинское правительство с 25 октября 2012 года по 20 ноября 2013 года.