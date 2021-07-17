Саакашвили рассказал о планах США захватить Донбасс

Во время боев за Донецк у американских военных был план по захвату города. Бывший директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус в тот момент призывал украинскую власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города.

Об этом в интервью каналу «Украина 24» рассказал бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Однако он не уточнил точной даты, на которую была назначена операция.

«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус <…> направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: «А, Б, В, Г, Д» — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», — сказал Саакашвили.

Петреус считал, что силовики смогут захватить Донецк своими силами. Саакашвили утверждает, что переслал план американца Петру Порошенко. Но тот не ответил. Грузинский политик добавил, что сам попытался обсудить с Порошенко план генерал по телефону, но президент увел разговор в сторону.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Михаила Саакашвили в причастности к недавним акциям протеста, которые состоялись в Тбилиси. Большинство антигосударственных лозунгов транслировали телеканалы, которые якобы управляются экс-президентом республики.