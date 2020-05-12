Саакашвили привлечет США для проведения реформ на Украине

Бывший президент Грузии и глава Одесской области рассказал, что встретился в своем новом офисе с исполняющим обязанности посла США Кристиной Квин. В ходе беседы Саакашвили предложил дипломату привлечь к проведению реформ Агентство международного развития США и представителей посольства.

«У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и по Одесской области», — уточнил Михаил Саакашвили.

Изначально президент Украины Владимир Зеленский планировал назначить скандального политика вице-премьером. Но в последний момент передумал и решил, что на должности с меньшими полномочиями Саакашвили будет полезнее. Так бывший губернатор Одесской области возглавил Национальный совет реформ.

На это назначение отреагировала Грузия. Страна в знак протеста отозвала своего посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе. Владимир Зеленский назвал такое решение Тбилиси ошибкой, а Саакашвили предрек Грузии голод из-за разрыва связей с Украиной.