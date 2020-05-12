    12 мая 2020, 15:03

    Саакашвили привлечет США для проведения реформ на Украине

    Анатолий Минкин

    Агентство международного развития США и американское посольство в Киеве получили официальное приглашение принять участие в проведении реформ на Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал недавно назначенный на пост руководителя Украинского комитета реформ Михаил Саакашвили.
    Саакашвили привлечет США для проведения реформ на Украине

    Бывший президент Грузии и глава Одесской области рассказал, что встретился в своем новом офисе с исполняющим обязанности посла США Кристиной Квин. В ходе беседы Саакашвили предложил дипломату привлечь к проведению реформ Агентство международного развития США и представителей посольства.

    «У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и по Одесской области», — уточнил Михаил Саакашвили.

    Изначально президент Украины Владимир Зеленский планировал назначить скандального политика вице-премьером. Но в последний момент передумал и решил, что на должности с меньшими полномочиями Саакашвили будет полезнее. Так бывший губернатор Одесской области возглавил Национальный совет реформ.

    На это назначение отреагировала Грузия. Страна в знак протеста отозвала своего посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе. Владимир Зеленский назвал такое решение Тбилиси ошибкой, а Саакашвили предрек Грузии голод из-за разрыва связей с Украиной.