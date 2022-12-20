Мир 20 декабря 2022, 18:40 Саакашвили пригласили на лечение на Украину Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина готова принять Саакашвили на лечение РИА «Новости»

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Украина готова принять на лечение отбывающего тюремный срок бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом в Twitter сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Украина готова принять Саакашвили, обеспечить ему надлежащее лечении и безопасность», — написал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее записал видеообращение к властям Грузии с призывом освободить политика и отправить его на лечение в любую страну Евросоюза, США или на Украину.

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Бывший президент Грузии Саакашвили отбывает тюремный срок в городе Рустави. Его задержали в октябре 2021 года по обвинению в растрате государственных средств и причастности к убийству ряда грузинских оппозиционеров.

В ноябре Саакашвили прибыл на судебное заседание на специальном кресле. Адвокат Шалва Хачапуридзе объяснил, что политик находится в тяжелом состоянии после обнаружения в его организме следов мышьяка.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что никто в стране не желает смерти Саакашвили, однако речи о его помиловании также не идет.