Саакашвили предупредил об опасности украинской «балканизации»
Об этом Сакаашвили рассказал во время конференции, которую организовала американская некоммерческая организация «Атлантический совет». В ходе выступления политик подчеркнул, что опасность заключается в том, что «отдельные регионы могут попасть под российское влияние».
«Это сценарий балканизации, и мы сделаем все возможное для того, чтобы он не был реализован», — приводит его слова РЕН ТВ.
Бывший губернатор Одесской области уверен, что «Россия получит выгоду от отсутствия реформ на Украине».
«Мы видим свидетельства этого и в открытых источниках информации, и в некоторых разведывательных данных», — заявил политик.
В начале мая стало известно, что Саакашвили получил новую должность — главы исполнительного комитета украинского Национального совета реформ. Его должность назвали декоративной и приготовились к скандалам. В свою очередь из-за этого назначения грузинские власти отозвали своего посла из Украины.