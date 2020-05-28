Саакашвили предупредил об опасности украинской «балканизации»

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области, действующий вице-премьер украинского правительства Михаил Саакашвили заявил, что «балканизация» страны несет угрозу. По его мнению, это будет выгодно России.

Об этом Сакаашвили рассказал во время конференции, которую организовала американская некоммерческая организация «Атлантический совет». В ходе выступления политик подчеркнул, что опасность заключается в том, что «отдельные регионы могут попасть под российское влияние».

«Это сценарий балканизации, и мы сделаем все возможное для того, чтобы он не был реализован», — приводит его слова РЕН ТВ.

Бывший губернатор Одесской области уверен, что «Россия получит выгоду от отсутствия реформ на Украине».

«Мы видим свидетельства этого и в открытых источниках информации, и в некоторых разведывательных данных», — заявил политик.

В начале мая стало известно, что Саакашвили получил новую должность — главы исполнительного комитета украинского Национального совета реформ. Его должность назвали декоративной и приготовились к скандалам. В свою очередь из-за этого назначения грузинские власти отозвали своего посла из Украины.