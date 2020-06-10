Саакашвили предупредил, что Украина может развалиться

Украина стоит перед угрозой распада. Чтобы не допустить разрушения страны, необходимо срочно принимать необходимые реформы. Такое заявление сделал Саакашвили.

«Когда мы говорим, что страна может распасться — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть», — подчеркнул в эфире телеканала «Украина 24» глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

Он призвал не заниматься самообманом и смотреть на происходящее реально. По словам Саакашвили, на Украине усилились центробежные силы во всех частях страны, что может привести к ее развалу.

После назначения на пост главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины в мае, Саакашвили сразу обратился к американским структурам.

Он пригласил посольство США в Киеве и Агентство международного развития Соединенных Штатов принять участие в проведении реформ на Украине. Тогда он отметил, что у него хороший опыт сотрудничества с американской стороной.